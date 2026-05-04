Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kelhalil Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya istikametinden Adıyaman’a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FB 5349 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen otobüs ardından şarampole savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık görevlileri sürücü, 3 otobüs görevlisi ve 40 yolcuyu kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Otobüsün, sürücünün kontrolünden çıkarak devrilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yolda seyir halindeyken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar yer aldı.

VALİ YAVUZ KAZA YERİNDE

Malatya Valisi Seddar Yavuz da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Yavuz, arama kurtarmanın tamamlandığını ifade ederek, kaza ile ilgili gerekli soruşturma ve incelemelerin başladığını söyledi. Yavuz, “Bugün saat 18.00 sıralarında Malatya istikametinden Adıyaman’a seyir halinde iken bir otobüsün devrilmesi sonucu üzücü bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın oluşu ile ilgili şu anda gerekli inceleme araştırma ve soruşturma yapılıyor. Yakın yerdeki kamera kayıtları inceleniyor.

Otobüsün içerisinde 44 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Arama kurtarma çalışmalarımız şu an itibari ile tamamlanmış bulunuyor. Yaralılarımızın tamamı sağlık kuruluşlarına intikal ettirilmiştir. Durumu ağır olanlar var, hafif olanlar var ve müdahale edilenler var. Daha sonra detaylı bilgiler paylaşılacak. Üzüntülüyüz. Aziz milletimize geçmiş olsun” diye konuştu.

VALİ YAVUZ: 3 ÖLÜ, 41 YARALI

Malatya Valisi Seddar Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, üzüntülü olduklarını ifade ederek, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 41 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Vali Yavuz, "Bugün Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde bir yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanmış bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada maalesef 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bunun dışında şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir.

22 yaralımızdan 5 tanesi şu anda yoğun bakımda tedavi edilmektedir. Hayati tehlikelerinin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarımız bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür. Diğer kardeşlerimizin, yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilmiştir.

Trafik kazasının oluş şekli ile ilgili olarak adli makamlarımız ve konuyla ilgili güvenlik birimlerimiz gerekli incelemeyi, araştırmayı ve soruşturmayı şu aşamada gerçekleştiriyorlar Cumhuriyet Savcımızın kontrolünde. Dolayısıyla kazaya tam neyin sebebiyet verdiği konusu araştırılıyor.

Yakın bir bölgede olan kamera kayıtlarında izleme fırsatı buldum. İlk etapta aracın kaydığına yönelik bir görüntü var ama ön kısmında neler olduğu konusuyla ilgili açı yeterli değil. Dolayısıyla olayın tüm yönleriyle araştırılması konusunda yetkili makamlar gereken incelemeyi, soruşturmayı gerçekleştiriyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.