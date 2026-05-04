GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/800802

1- İdarenin 1.1. Adı : ÖĞRETMENEVLERİ ASO-MİLLİ EĞİTİM VAKFI DEPREM ŞEHİTLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : SAHİLKENT SAHİL CAD 03 65400 ERCİŞ/VAN 1.3. Telefon numarası : 5057951785 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 01.06.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Erciş MEV Deprem Şehitleri Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü

3.1. Adı : DANA BUT VE SU ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : DANA BUT 6000 KG KUYRUK YAĞI 600 KG BARDAK SU 80000 ADET 0,5 ML SU 50000 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ERCİŞ MEV DEPREM ŞEHİTLERİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ 3.4. Süresi/teslim tarihi : mal ve malzemler günlük ya da aylık peyderpey alınacaktır 3.5. İşe başlama tarihi : 12.06.2026

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

DANA BUT VE SU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2- İhalenin3- İhale konusu mal alımının4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.