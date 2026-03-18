Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde esnaf tezgâhlarını kurarak bayramlık ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Giyimden şekere, kuruyemişten temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı tezgâhlar özellikle öğle saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Kentin birçok noktasında kurulan bu tezgâhlarda bayram alışverişi yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ise vatandaşın alışverişini rahat yapabilmesi için araç trafiğine kapatıldı. Dolup taşan caddede hareketlilik en üst seviyeye çıktı.

"Esnafta da güzel bir hareketlilik var"

Bayramdan dolayı oluşan yoğunluktan memnuniyetini dile getiren Akif Ölmez isimli esnaf, bir Ramazan ayının daha sonuna gelindiğini belirtti. Bayram alışverişi için bazı caddelerin trafiğe kapatılmasının olumlu yansıdığını ifade eden Ölmez "Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapatılması yayalar için çok iyi oldu; biliyorsunuz yaya trafiği epey bir açıldı. Esnafta da güzel bir hareketlilik var. Bayramlarda her zaman olduğu gibi tatlı bir telaş ve hareket yaşanıyor. Herkes halinden memnun, Allah’a şükürler olsun. Adım atacak yer yok; herkes para kazanıyor, herkes evine ekmek götürüyor. Bizim gelenek ve göreneklerimizde bayramlara büyük önem verilir, herkes artık bayram alışverişini yapıyor" dedi.

"Eski bayramlar bitti"

Bayramlık şeker için alışveriş yapan Kemal Şabu isimli vatandaş ise eski bayramlara duyduğu özlemi dile getirerek, "Önceki bayramlarda 6-7 kilo şekerleme alıyordum, 10 kilo da çocuklar için alıyordum. Ama şimdi artık o eski bayramlar yok. Zaten ya kardeşiniz ya yakınlarınız gelir gider ya da hiç gelmezler. Eski bayramlar bitti" diye konuştu.