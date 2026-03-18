Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala Van’da bayram hazırlıkları hız kazandı. Bayram alışverişini tamamlamak ve nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar banka şubeleri ile ATM’lerin bulunduğu noktalarda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Van’ın işlek cadde ve sokaklarında bulunan ATM’lerde gün boyunca hareketlilik yaşanırken, bayram öncesi alışverişlerini tamamlamak isteyenler nakit çekmek için ATM’lerin önünde uzun süre sıra bekliyor.

Bazı noktalarda oluşan kuyrukların zaman zaman uzadığı görülürken, banka şubeleri çevresinde de benzer yoğunluk görüldü.

Bayram hazırlıklarının son günlerine girilirken Van genelinde alışveriş hareketliliğinin arttığı görüldü.