Kentte son günlerde etkili olan değişken hava şartları, üst solunum yolu enfeksiyonlarını beraberinde getirdi. Bitkisel ürünlerin satıldığı aktarlara yönelen vatandaşlar; kış çayı, ıhlamur, zencefil ve zerdeçal gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, özellikle bağışıklığı destekleyici karışımları tercih ederken, bu durum aktarlarda hareketlilik oluşturuyor.

Konuya ilişkin konuşan aktar Abdulgani Kaya, mevsim geçişi nedeniyle gribal enfeksiyon şikayetlerinin arttığını belirtti. Kaya, "Mevsim geçişi olduğu için hastalıklar çoğalmış durumda ve bize gelenler oldukça fazla. Özellikle soğuk algınlığından dolayı insanlarımız bitkilere yöneliyor. Havlıcan, zencefil, karabiber ve karanfil karışımları bu rahatsızlıklara iyi geliyor. Ancak bu dönemdeki rahatsızlık öyle bir hal aldı ki, gripler iyileştikten sonra tekrar geri dönüyor. Son zamanlarda bu durum epey bir peydahlaştı" dedi.

"Soba kültürünün kalkması hastalıkları artırdı"

Vatandaşların genellikle hasta olduktan sonra bitkilere başvurduğunu ifade eden Kaya, "Oysa önceden kullansalar bağışıklık kazanmaları açısından çok daha iyi olur. Örneğin hatmi çiçeği; özellikle küçük çocuklara sütle birlikte verilirse oldukça faydalıdır. Eskiden evlerde soba olduğu için insanlar bunların üzerinde bitkilerini hep kaynatır, taze taze içerlerdi; bu yüzden hastalıklar bu kadar yayılmazdı.

Şimdi sobalar kalkınca kimse bu alışkanlıklara pek itibar etmiyor, bu da hastalıkların çoğalmasına neden oluyor. Ayrıca kaloriferler boğazları kurutuyor, hatta bazı insanlarda boğaz kanamalarına bile yol açabiliyor. Bu durum özellikle KOAH hastaları için daha büyük risk teşkil ediyor" diye konuştu.

Doğal ürünlerin doğru kullanımda şifa kaynağı olduğunu söyleyen Kaya, vatandaşların işini bilen aktarlardan destek alarak bitkisel ürünlere yönelmesi gerektiğini kaydetti.