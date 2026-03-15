Van’da Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimleri yaklaşıyor. Edinilen bilgilere göre şuan itibari ile seçimlerde 3 başkan adayının yarışması öngörülüyor.

Kentte geçtiğimiz ay yapılan bazı oda seçimlerinde başkanlıklar el değiştirirken, bazı başkanlar ise yeniden güven tazelemişti. Şimdi ise şoför esnafını yakından ilgilendiren seçim için geri sayım başladı.

“3 ADAY YARIŞACAK”

Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu için seçim tarihi netlik kazandı. Seçimde mevcut Başkan Emin Tuğrul, eski başkan Faruk Alpaslan ve Hakan Güvenç başkanlık için yarışacak.

“ODA SEÇİMİ 28 MART’TA”

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimi 28 Mart Cumartesi günü, İpekyolu ilçesi İskele Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Parkı içindeki Altın Palas Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Seçimde 4 bin 661 üyenin oy hakkı bulunuyor.

Öte yandan mevcut Başkan Emin Tuğrul, 2014 yılından bu yana görevini sürdürüyor. Üç dönemdir başkanlık yapan Tuğrul’un yanı sıra diğer iki aday da seçim çalışmalarını devam ettiriyor.