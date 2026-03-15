Van’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Bugün de benzer gerekçelerle bazı mahallelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

08.00 – 15.00 Saatleri arasında; Cevdet Paşa Mahallesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı yatırım ve PLC çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-15.00 saatleri arasında Selimbey mahallesinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

08.00-15.00 Saatleri arasında; Şabaniye mahallesinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 15.00 Saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Akköprü, Alabayır, Beyüzümü, Kalecik ve Seyrantepe Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 15.00 Saatleri arasında; Alkanat, Camiikebir, Çınarlı, Gölağzı, Kışla, Tekevler ve Vanyolu Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 15.00 Saatleri arasında; Alkasnak, Dürükaş, Dürükkaş ve Karahan Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.