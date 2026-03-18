Bu yıl Ramazan ayının bitimiyle birlikte bayram kutlanacak. Bayram öncesi hazırlıklar hızlanırken en çok yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisi de berber ve kuaförler oluyor.

Havaların nispeten ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar bayram alışverişi için şehir merkezine akın ederken, berberlerde de yoğunluk arttı.

Van’da bayram arifesinde en yoğun mesai yapan yerlerin başında berber ve kuaförler geliyor. Sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan esnaf, geç saatlere kadar çalışırken, arefe günü ise bayram namazına kadar hizmet verileceğini belirtiliyor.

Birçok vatandaş erken saatlerde berberlerin yolunu tutarak sıra beklerken daimi müşteriler ise randevu sistemiyle tıraş olmayı tercih ediyor.

“RANDEVULU ÇALIŞIYORUZ”

25 yıldır Van’da berberlik yapan Emrah Demir, bayram öncesi yoğunluğun her yıl olduğu gibi bu yıl da arttığını belirterek, “Ramazan Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için özellikle randevulu şekilde çalışıyoruz. Bu da yoğunluğumuzu ciddi anlamda artırıyor. Son günlere yaklaştıkça yoğunluk daha da artıyor.” dedi.

“AREFE GÜNÜ DAHA ÇOK YOĞUNLUK BEKLİYORUZ”

Demir, “İnsanlarımız işlerini son güne bırakmayı seviyor. Yoğunluğumuz günler öncesinden başladı ancak en büyük yoğunluğu arefe günü yaşıyoruz ve öyle olmasını da bekliyoruz. Son günlerde normalin 3-5 katı yoğunluk oluyor. Yoğunluk o kadar artıyor ki bayram namazına kadar çalıştığımız oluyor.” ifadelerine yer verdi.