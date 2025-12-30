Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan tahminlere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van merkez ve çevresinde ise öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esmesi bekleniyor. Öte yandan, kentin bazı ilçelerinde en düşük hava sıcaklığının -21 dereceye kadar düşeceği tahmin edilirken; buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı, çığ tehlikesine karşı da dikkatli olunması istendi.

UYARI YAPILDI

Van’da buzlanma ve don uyarısında bulunan Meteoroloji, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

MGM, aynı zamanda Van için çığ tehlikesi uyarısında da bulundu.

Yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu Başkale: Parçalı ve çok bulutlu Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu Çatak: Parçalı ve çok bulutlu Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kar yağışlı Erciş: Parçalı ve çok bulutlu Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kar yağışlı Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu Özalp: Parçalı ve çok bulutlu Saray: Parçalı ve çok bulutlu Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kar yağışlı