Vanlı bürokrat Halil İbrahim Güray, üstlendiği görevlerde gösterdiği başarılı performansın ardından önemli bir göreve daha getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Güray, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevine atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla birlikte uzun süredir Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri olarak görev yapan Güray, bölgesel kalkınma alanındaki tecrübesini bu kez DAP çatısı altında sürdürecek.

Bölge kalkınmasında önemli rol üstlenecek

Görev yaptığı süre boyunca bölgede yürütülen kalkınma projeleri, yatırım destekleri ve bölgesel gelişim çalışmalarıyla dikkat çeken Halil İbrahim Güray, yeni görevinde Doğu Anadolu’nun kalkınmasına yönelik projelerin koordinasyonunu yürütecek.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Doğu Anadolu’daki illerin ekonomik, sosyal ve altyapı gelişimini desteklemek amacıyla tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve kırsal kalkınma başta olmak üzere birçok alanda projeler yürütüyor.