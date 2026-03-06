Gökyüzünde binlerce kanat bir araya gelerek, "murmuration" olarak bilinen senkronize ve sürekli değişen şekillere ve ritmik uçuşlarıyla izleyenleri etkiledi. Kuşlar, havada aniden yön değiştirerek, dev bir dalgayı andıran hareketlerle yaklaşık yarım saat boyunca kalenin tarihi atmosferiyle birleşerek unutulmaz bir görüntü oluşturdu.

Gün batımının ardından başlayan gösteri, kuşların ağaçlık alanlara ve kale kayalıklarındaki yuvalarına çekilmesiyle son buldu. Sığırcık kuşlarının bu eşsiz gösterisi, tarihi Van Kalesi ile birleşince güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kuşların bu dansı yaklaşık yarım saat sürdükten sonra, grubun ağaçlık alanlara ve sazlık alandaki yuvalarına çekilmesiyle son buldu.