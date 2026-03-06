Olumsuz hava şartları sonucu ulaşıma kapanan yolları açmak için belediyelerin karla mücadele ekipleri seferber oldu. Özellikle sınır mahalleleri ve sınır bölgesine ulaşım sağlayan güzergahlarda yoğun mesai harcayan ekipler, zorlu doğa şartlarıyla mücadele ediyor. İş makinelerinin kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çektiği bölgede, çalışma yapılan bazı noktalarda kar kalınlığının 3 metreyi aştığı görüldü.

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu açılan yollarda oluşan dev kar tünelleri, bölgedeki yağışın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Dondurucu soğuklara rağmen ilçenin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.