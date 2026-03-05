ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Türkiye’nin İran’a açılan sınır kapılarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’nda günübirlik yolcu giriş-çıkışları karşılıklı olarak geçici süreyle durduruldu. Van TSO Başkanı Necdet Takva, İran’a yönelik saldırıların Van ekonomisine olumsuz yansıyacağını belirtti. Takva, özellikle sınır ticareti ve turizm alanında ciddi kayıplar yaşanabileceğini söyledi.

KENTİ YILDA ZİYARET EDEN İRANLI SAYISI 800 BİNLERE ULAŞTI

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Necdet Takva, “İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısı söz konusu oldu. Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölge iş insanları olarak şunu ifade edebiliriz. Baktığımız zaviye ekonomiktir, baktığımız çerçeve ticari bir çerçevedir. Dolayısıyla işin diplomatik boyutuyla ya da savaş boyutuyla çok değerlendirmek istemiyoruz. İster istemez hemen burnumuzun dibinde ve komşumuz olan ve herhangi bir sorun yaşamadığımız, sabah gidip, akşam dönebildiğimiz komşumuzda yaşanan bu olayları şiddetle kınıyorum.

Kaldı ki müzakereler devam ederken böyle bir anlayışın tarafı olmalarını gerçekten hukuksuz, barbarca ve doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Özellikle son 15 yıl içerisinde yani İran İslam Cumhuriyeti ve Batı Azerbaycan eyaletindeki kentlerle geliştirdiğimiz ilişki biçimi, uluslararası ilişkilerin ötesinde samimi bir komşuluk hukukuna dayalı bir gelişmeye tekabül etti. 10 yıl önce yılda ortalama 70-80 bin İranlı kentimizi ziyaret ederken, bu rakam 800 binlere kadar ulaştı. Bu rakamların ekonomik ve ticari karşılığı var elbette" diye konuştu.

'500 MİLYON DOLARLIK KAYIP RİSKİ'

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda günübirlik yolcu giriş-çıkışlarının geçici olarak durdurulduğunu ifade eden Takva, “Bu durum ister istemez yıllık ortalama minimum 500 milyon dolar civarında bir ekonomik kaybın şehrimizde meydana geleceğini gösteriyor. 2025 yılında 777 bin İranlının Kapıköy’den giriş yaptığını biliyoruz. Türkiye’nin en büyük alışveriş festivali için hazırlık yaparken, böyle bir saldırının gerçekleşmesi gerçekten hepimizde derin bir burukluğa sebebiyet verdi. 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Shopping-Fest düzenlemeyi planlıyorduk. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ'

İran Başkonsolosluğu’nun Van’da açılmasının önemli bir gelişme olduğunu da söyleyen Necdet Takva, demir yolu bağlantılarının güçlendirilmesi ve Orta Asya Orta Koridoru üzerinde kentin stratejik konumunun geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Yaşanan gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Bir an önce bu korsanlığın ortadan kaldırılması, komşumuzda huzurun, güvenliğin, ticaretin ve orada yaşayan 90 milyon insanın refahını sağlanması konusunda halkın kendi iradesiyle, eğer varsa rejimle ilgili bir sorunları değerlendirme yapmalarına imkan vermek lazım. Bu gelişmeleri çok doğru bulmuyorum ve endişeyle takip ediyoruz" dedi.

'KAPIKÖY’DE YOĞUNLUK YOK'

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda şu an herhangi bir yoğunluk yaşanmadığını ve yolcu girişlerini tamamen durdurulduğunu dile getiren Takva, “Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü ve Kapıköy Müdürü ile görüştüm. Şu anda kapıda sakinlik hakim. Böylesi bir süreçte ülkelerin önceliği turizm değil, güvenliktir. Yani orada öncelikle ülkenin bekası, halkın can güvenliği ve bu konuda alınacak tedbirler önceliklendiriyor. İran’da kimse ülkesini terk etmiyor. Aksine yurt dışında bulunanların ülkeye dönüşü söz konusu. İthalat ve ihracat kapsamında mal geçişlerinde şu an için bir sorun bulunmuyor. Ancak insanlar bu süreçte ticareti düşünecek durumda değil" diye konuştu.