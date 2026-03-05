Kırmızı-siyahlı ekip, 6 Mart Cuma günü (yarın) oynanacak karşılaşmada Atko Grup Pndikspor Futbol A.Ş ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kendi tesislerinde tamamlayan Van temsilcisi, play-off hattına girebilmek adına mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Son iki haftayı puansız kapatan Van ekibi, kötü gidişata dur demek istiyor.
Sporseverlerin heyecanla bekledikleri karşılaşma, yarın Pendik Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.
İŞTE BİLET FİYATLARI
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş -İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde;
Vip Tribün: 500 TL
Açık Tribün: 25 TL
Kale Arkası Tribün: 19,50 TL
Misafir Kale Arkası Tribünü: 19,82 TL