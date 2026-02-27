Trendyol 1. Lig’in 28. haftası bugün ki açılış maçıyla başlayacak. Haftanın açılış maçında Esenler Erokspor, Boluspor ile karşılaşacak. Bugün oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. Bugün oynanacak bir diğer maç ise saat 20.00’de İstanbulspor A.Ş. ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında olacak.

VANSPOR YARIN ZORLU SINAVA ÇIKACAK

Ligde play-off mücadelesi veren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yarın sahasında lider Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Zirve ve play-off hattını yakından ilgilendiren maç saat 13.30’da başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak.

Haftanın maçları şu şekilde olacak;

27.02.2026 16:00 Esenler Erokspor - Boluspor

27.02.2026 20:00 İstanbulspor A.Ş. - Alagöz Holding Iğdır FK

28.02.2026 13:30 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Erzurumspor FK

28.02.2026 13:30 Atakaş Hatayspor - Sipay Bodrum FK

28.02.2026 20:00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler

01.03.2026 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Özbelsan Sivasspor

01.03.2026 13:30 Adana Demirspor A.Ş. - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

01.03.2026 16:00 Eminevim Ümraniyespor - Bandırma Spor

01.03.2026 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Sms Grup Sarıyerspor

02.03.2026 20:00 Manisa Futbol Kulübü - Arca Çorum FK