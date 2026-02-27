Trendyol 1. Lig’in 28. haftası bugün ki açılış maçıyla başlayacak. Haftanın açılış maçında Esenler Erokspor, Boluspor ile karşılaşacak. Bugün oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. Bugün oynanacak bir diğer maç ise saat 20.00’de İstanbulspor A.Ş. ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında olacak.
VANSPOR YARIN ZORLU SINAVA ÇIKACAK
Ligde play-off mücadelesi veren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yarın sahasında lider Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Zirve ve play-off hattını yakından ilgilendiren maç saat 13.30’da başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak.
Haftanın maçları şu şekilde olacak;
27.02.2026 16:00 Esenler Erokspor - Boluspor
27.02.2026 20:00 İstanbulspor A.Ş. - Alagöz Holding Iğdır FK
28.02.2026 13:30 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Erzurumspor FK
28.02.2026 13:30 Atakaş Hatayspor - Sipay Bodrum FK
28.02.2026 20:00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler
01.03.2026 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Özbelsan Sivasspor
01.03.2026 13:30 Adana Demirspor A.Ş. - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
01.03.2026 16:00 Eminevim Ümraniyespor - Bandırma Spor
01.03.2026 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Sms Grup Sarıyerspor
02.03.2026 20:00 Manisa Futbol Kulübü - Arca Çorum FK