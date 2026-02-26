UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 90 dakikasını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ayrıldı. İlk maçı İstanbul'da 5-2 kazanan Aslan, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında 8. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçla İtalyan ekibine 2. kez yenildi. Diğer müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan; 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

2013-2014 sezonundan sonra ilk kez son 16'da

Galatasaray, Juventus karşısında istediği sonucu aldı ve yoluna son 16 turunda devam etti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda mücadele etti. Cimbom bu sonuçla 12 yıl sonra son 16 turunda yer alacak.

Devler Ligi'nde 7. kez son 16 turunda

Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 18. kez yer alan sarı-kırmızılılar, 7. defa adını son 16 turuna yazdırdı. Cimbom daha önce 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Devler Ligi'nde son 16 turunda yer aldı.

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Juventus karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 105+1. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de de 9 gol atan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 16'ya çıkardı. Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü kaydetti

Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 119. dakikasında attığı golle maçın skorunu tayin etti. Orta sahadan Wilfried Singo'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Barış Alper, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti. Ligde 6, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er golü bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, toplamdaki gol sayısı 9 yaptı.

Rakip Liverpool veya Tottenham olacak

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi cuma günü yapılacak. Galatasaray, bu turda Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool ile bu sezon lig aşamasında karşılaşırken, Tottenham ile de geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynamıştı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz’ın kullandığı köşe atışında kale önünde Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin topu kurtardı.

4. dakikada sol kanattan Kenan Yıldız’ın ortasında ceza sahasında Gatti'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

11. dakikada sağ kanattan Jakobs’un kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Abdülkerim’in kafayla indirdiği topa Osimhen’in gelişine vuruşunda kaleci Perin topu son anda kornere çeldi.

22. dakikada Locatelli’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

30. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kenan Yıldız’ın şutunda Sanchez’e de çarpan topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası içinde Torreira’nın Thuram’a yaptığı hareket sonrası hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Locatelli topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Lloyd Kelly, Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Daha sonra pozisyonu VAR'da izleyen hakem Pinherio, kartı iptal ederek Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada ceza sahasının sağından Kalulu’nun ortasında arka direkte Gatti’nin vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jeremie Boga’nın pasında arka direkte Kenan Yıldız’ın vuruşunda top direkten döndü.

82. dakikada sol çaprazdan Juventus’un kullandığı serbest vuruşta Koopmeiners’in kafayla arka direğe gönderdiği topu McKennie kafayla filelere yolladı. 3-0

96. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan McKennie’nin pasında Edon Zhegrova bomboş durumda meşin yuvarlağı yerden dışarı gönderdi.

105+1. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Osimhen’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

111. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova’nın çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

119. dakikada Singo’nun ara pasında kaleci Perin ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz’ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Allianz

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

Juventus: Perin, Kelly, Gatti, Koopmeiners, Kalulu (Lois Openda dk. 109), Locatelli (Filip Kostic dk. 109), Thuram (Vasilije Adzic dk. 78), McKennie, Kenan Yıldız (Fabio Miretti dk. 103), Conceiçao (Edon Zhegrova dk. 67), David (Jeremie Boga dk. 67)

Yedekler: Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Bremer, Javier Gil, Niccolo Rizzo

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai (Sacha Boey dk. 59), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 87), Lucas Torreira (Singo dk. 103), Mario Lemina (Icardi dk. 87), Gabriel Sara (İlkay Gündoğan dk. 71), Barış Alper Yılmaz, Noa Lang (Leroy Sane dk. 59), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Yaser Asprilla, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Locatelli (dk. 37 pen.), Gatti (dk. 70), McKennie (dk. 82) (Juventus), Osimhen (dk. 105+1), Barış Alper Yılmaz (dk. 119) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Kelly (dk. 49) (Juventus)

Sarı kartlar: Kenan Yıldız, Carlo Pinsoglio (Juventus), Osimhen, Roland Sallai, Sara, Uğurcan Çakır (Galatasaray)