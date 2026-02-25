1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 337 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 120'sinden galibiyetle ayrılırken 127 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 465 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 511 gole engel olamadı.

İtalya ekipleriyle 28. maçını oynayacak

Sarı-kırmızılı ekip, bugün Avrupa kupalarında İtalya takımlarına karşı 28. maçına çıkacak.

Daha önce Juventus'un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile karşılaşan Galatasaray, bu takımlara karşı çıktığı 27 resmi maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 37 kez rakip fileleri havalandırırken, 40 golü kalesinde gördü.

Avrupa kupalarında Juventus'a karşı üstün

Galatasaray, Avrupa kupalarında Juventus'a karşı genel olarak üstünlük sağlıyor.

Daha önce Juventus ile 7 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 3'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 kez fileleri sarsarken, 9 kez topu ağlarında gördü.

İtalya ekiplerine karşı deplasmanda ilk kez kazanmak istiyor

Sarı-kırmızılı ekip, bugün Juventus karşısında kazanarak, İtalya ekiplerine karşı ilk deplasman galibiyetini yaşamayı amaçlıyor.

İtalya temsilcilerinden Lazio, Juventus, Roma, Bologna, Milan ve Parma ile resmi maçlarda karşılaşan Galatasaray, bu takımlarla oynadığı dış saha maçlarında 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

"Devler Ligi"nde 18. sezon

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

"Devler Ligi"nde 167. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında bugün 167. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 131 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 45 galibiyet, 40 beraberlik ve 81 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 178 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 276 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

Avrupa'da son 19 müsabakanın 13'ünü kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakanın 13'ünde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 9'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Son 27 Şampiyonlar Ligi maçında 6 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 27 müsabakada 6 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 27 karşılaşmada 6'şar galibiyet ile beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.