Trendyol 1. Lig’de pazartesi günü oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler – İmajAltyapı Van Spor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmanın hakemleri açıklandı. Karşılaşmayı Süper Lig hakemlerinden Ali Yılmaz yönetecek.

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler liderlik yarışında iddiasını güçlendirmek için, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise play-off iddiası için sahaya galibiyet parolası ile çıkacak.

Amed Sportif Faaliyetler – İmaj Altyapı Van Spor FK arasındaki maç, 23 Şubat Pazartesi günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Karşılaşmada Cem Özbay ve Muhammed Ali Doğan yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Akdağ olacak.