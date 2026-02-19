Trendyol 1. Lig’de 26. Hafta heyecanı bugün de devam edecek. Ligde 4 maç dışında haftanın diğer maçları tamamlandı. Erzurumspor FK, deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü 2 – 1 yenerek liderliğini sürdürürken, Esenler Erokspor da İstanbulspor A.Ş.’yi 4 – 1’lik skorla mağlup ederek hata yapmadı ve 2. sıradaki yerini korudu.

Ligde bugün de önemli maçlar oynanacak. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Sipay Bodrum FK’yı ağırlayacak. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak.

Haftanın diğer maçlarında yine saat 13.30’da Sms Grup Sarıyerspor - Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor A.Ş. - Özbelsan Sivasspor ve saat 20.00’de de Sakaryaspor A.Ş. - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. maçları oynanacak.

Şuana kadar oynanan maçlarda sonuçlar şu şekilde gerçekleşti;

Atakaş Hatayspor 0 - 2 Alagöz Holding Iğdır FK

Eminevim Ümraniyespor 4 - 2 Boluspor

İstanbulspor A.Ş. 1 - 4 Esenler Erokspor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1 - 2 Erzurumspor FK

Serik Spor Futbol A.Ş. 2 - 3 Arca Çorum FK

Manisa Futbol Kulübü 3 - 2 Bandırma Spor