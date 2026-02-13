Heyecanın gittikçe arttığı Trendyol 1. Lig’de bugün 4 karşılaşma oynanacak. Haftanın ilk maçında bugün saat 13.30’da Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Bu maç hem play-off hattını hem de düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

Günün diğer maçında saat 17.00’de Boluspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşacak.

Bugün saat 20.00’de ise iki maç oynanacak. Bu maçlarda Esenler Erokspor - Manisa Futbol Kulübü ve Arca Çorum FK - İstanbulspor A.Ş. karşı karşıya gelecek. Bu maçlar da yine kritik öneme sahip.

VANSPOR’UN MAÇI YARIN

Trendyol 1. Lig’in 25. Haftasında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yarın (14 Şubat Cumartesi) deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi bugün Sivas’ta kampa girecek olan kırmızı – siyahlılar, sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı istiyor.

Özbelsan Sivasspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç yarın Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

Yarın saat 13.30’da Erzurumspor FK sahasında Adana Demirspor A.Ş.’yi, Bandırma Spor ise Serik Spor Futbol A.Ş.’yi konuk edecek. Yarın saat 19.00’da ise Sipay Bodrum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı oynanacak.

Trendyol 1. Lig’in 25. Haftasında son maçlar ise 15 Şubat Pazar günü oynanacak. Saat 16:00’da Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor A.Ş. ve saat 19:00’da Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Sms Grup Sarıyerspor maçları ile hafta tamamlanacak.