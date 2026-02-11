Karşılaşma öncesi Wanhaber’e konuşan İmaj Altyapı Van Spor FK Altyapılar Genel Koordinatörü Fahri Baştürk, takımın hedefinin galibiyet olduğunu vurguladı. Baştürk, “Muratspor ile oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Zirve yarışının içindeyiz ve bu yarıştan kopmadık. Bir maçımız eksik, buna rağmen iddiamız sürüyor.” dedi.

“KALECİ SORUNUNU ÇÖZDÜK”

Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Baştürk, kaleci konusunda yaşanan sorunun çözüldüğünü belirterek, “Kaleci sıkıntımız vardı, onu da çözdük. Mersin İdman Yurdu’ndan 2007 doğumlu kaleci Çınar Tuna Benzer’i transfer ettik. Geleceğe yönelik bir transfer. Profesyonel olarak kulübümüzde devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“ZİRVE YARIŞINDAYIZ”

Altyapıda çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Baştürk, sezon sonu hedeflerine de değinerek, “Sezon sonunda büyük ihtimalle en kötü senaryoda üç takımımız şampiyon, iki takımımız ikinci olur. Beş grupta da zirve yarışındayız. Her gün antrenman yapıyoruz, eksik ya da sıkıntımız yok.” diye konuştu.

TEMSİLCİMİZ DEPLASMANDA 3 PUAN PEŞİNDE

Hazırlıklarını Van’da tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, deplasmandan galibiyetle dönerek liderlik yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

U19 Gelişim Ligi 10. Grup’ta bugün oynanacak karşılaşmaların tamamı saat 13.00’te başlayacak.

Gruptaki diğer maçlarda Erzurumspor FK, sahasında Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübünü ağırlarken, Alagöz Holding Iğdır FK ise Tatvan Yeni İdman Yurdu Spor ile karşılaşacak.

U19 GELİŞİM LİGİ 10. GRUP PUAN DURUMU

1)Erzurumspor FK – 31 puan

2)Alagöz Holding Iğdır FK – 30 puan

3)İmaj Altyapı Van Spor FK – 27 puan

4)Muratspor – 10 puan

5)Tatvan Yeni İdman Yurdu Spor – 7 puan

6)Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü – 4 puan

Öte yandan, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ile Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü arasında oynanması gereken karşılaşma daha önce ertelenmişti ve henüz oynanmadı.