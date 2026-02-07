Van'da yüzme heyecanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan il birinciliği müsabakalarıyla sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu'nda üç gün boyunca süren ve 8-15 yaş arası 250 genç sporcunun katıldığı yarışlar, 4 farklı kategoride kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Heyecan dolu organizasyonda Van Gençlerbirliği Spor Kulübü, gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettirdi. Kendi altyapısından yetişen 30 sporcusuyla müsabakalara katılan kulüp, toplamda 17 madalya kazanarak yüzme camiasının dikkatini çekti.

Van Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Ahmet Bayram, kulüp olarak yüzme branşında zirvede olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir atmosferde, sporcularımızın kıyasıya mücadele ettiği bir yarışı daha geride bıraktık. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen çok yetenekli sporculara sahibiz. Amacımız, altyapımızı daha da güçlendirerek Van sporuna ve sporcularımıza katkı sağlamaya devam etmek. En büyük hedefimiz ise Van'dan milli sporcu düzeyinde sporcular yetiştirmektir.”

Üç gün süren ve büyük çekişmeye sahne olan yüzme il birinciliği müsabakaları sonunda, başarılı sporculara madalya ve katılım belgesi verildi.

Yüzme maratonu, ödül töreninin ardından sporcular ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.