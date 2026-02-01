Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, dördüncü transferini Sidiki Cherif ile yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, 19 yaşındaki futbolcu ve kulübü Angers ile anlaşmaya varırken, Sidiki Cherif transfer işlemlerini tamamlamak üzere cumartesi gecesi saat 23.15 sıralarında İstanbul’a geldi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe, Cherif için 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon Euro bonus maddesi de yer alıyor.

İNGİLİZ EKİPLERİNE RET

Cherif, Premier Lig'den gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe'ye verdi ve cuma günü sarı-lacivertlilere "evet" dedi.

SEZON PERFORMANSI

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yazında profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gollük skor katkısı verdi.