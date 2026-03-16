Lig heyecanı, bugün oynanacak 3 maçla devam edecek. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün puansız kapattığı haftada özellikle zirvede kıyasıya bir mücadele dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Ligin 31. Haftasının son maçlarında Bandırma Spor - Alagöz Holding Iğdır FK saat 13.30’da, Arca Çorum FK - Esenler Erokspor saat 16.00’da ve Sipay Bodrum FK – Boluspor ise saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Özellikle Arca Çorum FK - Esenler Erokspor maçı zirve yarışında kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Sporseverler maçları yakından takip ederek heyecana ortak oluyor.

Ligin 31. Haftasında tamamlanan maçların sonuçları şu şekilde;

Adana Demirspor A.Ş. 1 - 4 Serik Spor Futbol A.Ş.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 1 İstanbulspor A.Ş.

Erzurumspor FK 3 - 0 Atakaş Hatayspor

Özbelsan Sivasspor 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Sms Grup Sarıyerspor 3 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor A.Ş. 2 - 1 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 0 Manisa Futbol Kulübü

Bugün oynanacak maçların programı:

16.03.2026 13:30 Bandırma Spor - Alagöz Holding Iğdır FK

16.03.2026 16:00 Arca Çorum FK - Esenler Erokspor

16.03.2026 20:00 Sipay Bodrum FK – Boluspor