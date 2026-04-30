İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 38. hafta açılış maçında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçını bekliyor. Van ekibi ligdeki son maçında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Maçı yönetecek hakemler açıklandı.

1 Mayıs Cuma günü Hatay Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak Atakaş Hatayspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçını, üst klasman hakemi Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Karşılaşmada Kurtuluş Aslan ve Ömer Yasin Gezer yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Berkay Ağış olacak.