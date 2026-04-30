Trendyol 1. Lig’de son hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın açılış maçında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet arayacak.

Atakaş Hatayspor – İmaj Altyapı Van spor Futbol Kulübü arasındaki maç yarın (1 Mayıs 2026) Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanacak ve mücadele saat 147.30’da başlayacak.

Haftanın en çok merak edilen maçlarında ise Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş., Eminevim Ümraniyespor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Özbeyli Bandırma Spor - Özbelsan Sivasspor karşı karşıya gelecek.

38. haftanın maç programı şu şekilde;

01.05.2026 14:30 Atakaş Hatayspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

01.05.2026 17:00 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş.

01.05.2026 17:00 Boluspor - Serik Spor Futbol A.Ş.

01.05.2026 20:00 Manisa Futbol Kulübü - Sakaryaspor A.Ş.

02.05.2026 16:00 Arca Çorum FK - Erzurumspor FK

02.05.2026 16:00 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler

02.05.2026 16:00 Özbeyli Bandırma Spor - Özbelsan Sivasspor

02.05.2026 16:00 Esenler Erokspor - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

02.05.2026 16:00 Sipay Bodrum FK - Sms Grup Sarıyerspor

02.05.2026 16:00 Eminevim Ümraniyespor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü