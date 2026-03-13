Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 15 Mart Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor A.Ş.’ye konuk olacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadelenin hakemleri belli oldu.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda küme düşme potasında yer alan Sakaryaspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, play-off hattına girmek için deplasmanda 3 puanı kovalayacak. Sakaryaspor A.Ş. ise düşme potasından uzaklaşmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Zorlu ve çekişmeli geçmesi beklenen maçın hakemleri açıklandı.

MAÇIN HAKEMLERİ

Sakaryaspor A.Ş. – İmaj Altyapı Van Spor FK maçında üst klasman hakemi Turgut Doman düdük çalacak. Maçta Emre Doğu ve Çağrı Yıldırım yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan olacak.

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında oynanacak Sakaryaspor A.Ş. – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması, 15 Mart Pazar günü saat 16.00’da Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak.

İlk devre karşılaşmasında Van’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Vanspor 3-2 kazanarak hanesine 3 puan yazdırmıştı.