Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk etti.

Maçın 7. dakikasında Galatasaray, öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, kafayla topu altıpas içindeki Lemina'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada sol kanattaki Jakobs'un ortasında arka direkteki Osimhen'in kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

16. dakikada Salah'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Mac Allister, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında bulunan Wirtz'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kurtardı.

21. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Singo'nun sağ kanattan ortasında Konate'nin ıskaladığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

41. dakikada Ekitike'nin sağ taraftan ortasında arka direkteki Kerkez, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Ekitike'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Szoboszlai'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı çeldi.

47. dakikada Gomez'in sağ tarafta kullandığı taçta ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Mac Allister'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

56. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın hatalı geri pasında topu kapan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uğurcan, bu vuruşta yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi.

72. dakikada Liverpool'un golü VAR'dan döndü. Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde oluşan karambol sonrası top ağlarla buluştu. VAR'ın incelemesi sonrası meşin yuvarlağın Liverpool'un oyuncusu Konate'nin eline çarptığını belirten hakem Jesus Gil Manzano, golü iptal etti.

78. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direkte bulunan Torreira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Robertson'ın içeriye çevirdiği top, Sanchez'e çarpıp kaleye yöneldi. Yakın direkte bulunan Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Mamardashvili, golü önledi.

86. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan ortasında altıpas çizgisi önündeki Ekitike'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Rövanş maçı 18 Mart'ta

Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.

Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Galatasaray'ın çeyrek finale çıkması için deplasmandaki müsabakada beraberlik yeterli olacak.

Lemina'nın ilk golü en kritik maçta geldi

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon 8'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 32. resmi maçına çıkan Lemina, 7. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü atmış oldu.

Mario Lemina, ayrıca kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.

Uğurcan, karşı karşıya Ekitike'ye geçit vermedi

Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, maçın 65. dakikasında yaptığı kurtarışla takımının skor üstünlüğünü korumasında başrolü oynadı.

Barış Alper Yılmaz'ın orta sahada geri pasında araya giren Hugo Ekitike, Davinson Sanchez'den sıyrılarak sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Zamanında çıkarak açıyı kapatan Uğurcan, rakibinin şutunda koluyla müdahale ettiği topun ağlara gitmesini önledi.

Sanchez rövanşta yok

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ile 7 farklı futbolcu mücadeleye sarı kart sınırında çıktı. Bu futbolculardan Sanchez, 90. dakikada sarı kart görerek rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Liverpool'un golü VAR'dan döndü

İngiliz temsilcisinin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin 72. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin soldan kullandığı korner sonrasında ceza alanında oluşan karambolde Ibrahima Konate'nin vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol kararı veren Fransız hakem Jesus Gil Manzano, VAR'daki incelemeyi bekledi.

Gil Manzano, VAR odasındaki vatandaşı Guillermo Cuadra Fernandez'in uyarısıyla monitöre gitmeden pozisyonda elle oynama olduğunu belirterek golü geçersiz saydı.

Sağ bek başlayan Singo, maçı orta sahada bitirdi

Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de sağ bek olarak başlayan Wilfried Singo, yapılan taktik değişikliğin ardından orta saha oynadı.

Teknik direktör Okan Buruk, 1-0 önde oldukları maçın 77. dakikasında sol açık Noa Lang ile orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kenara alırken, yerlerine Yunus Akgün ve Roland Sallai'yi sürdü.

Bu değişikliğin ardından maça sağ kanat başlayan Barış Alper Yılmaz sol kanada, sağ bek başlayan Singo ise orta sahaya geçti. Sallai sağ bek, Yunus ise sağ kanatta görev yaptı.

İngiliz takımlarına son 6 maçın 5'inde kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ikinci kez konuk ettiği Liverpool'u aynı skorla geçerek İngiliz takımlarına karşı iyi performansını sürdürdü.

İngiliz takımlarını konuk ettiği son 10 maçın 9'unda yenilmedi

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı iç sahada gösterdiği iyi performansa Liverpool maçını kazanarak devam etti.

Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere sahasında İngiliz takımlarıyla yaptığı 14 müsabakada 6. galibiyet aldı. Beş müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, 3 de yenilgi yaşadı.

İngiliz takımlarını konuk ettiği son 10 Avrupa kupası maçının sadece 1'ini kaybeden Galatasaray, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Liverpool’a karşı iyi performansı sürüyor

Galatasaray, İngiltere'nin köklü takımlarından Liverpool ile yaptığı maçlarda iyi sonuç alma geleneğini devam ettirdi.

Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4. kez eşleşti ve 6. müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3. galibiyetini elde etti. Söz konusu rekabette Liverpool sadece 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.

Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 4. maçta yine yenilmedi. “Cimbom” rakibini konuk ettiği müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Son 11 iç saha maçında sadece 1 kez yenildi

Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada yaptığı son 11 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 6’sı Şampiyonlar Ligi'nde, 5'i ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 11 iç saha maçında 7. kez kazandı. Galatasaray, bu sürede 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran "Cimbom" rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

İç sahada golcü bir performans sergileyen Galatasaray, son 14 iç saha maçının 8'inde 3 ve üstü gol buldu.

Avrupa'da son 21 müsabakanın 14'ünde bileği bükülmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakanın 14’ünde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 11'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 10'u ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 21 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Galibiyet üçlüsü Osimhen'den

Mücadelenin ardından klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Victor Osimhen başlattı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından galibiyeti ultrAslan'ın bulunduğu kuzey tribünü önüne giderek kutladı. Omuz omuza veren futbolcular, taraftarlarla marşlar söyledi.

Sevincin ardından iç saha maçlarında klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü taraftarın isteğiyle Osimhen yaptırdı.

Ayrıca maçın son anlarında sakatlanan Osimhen, bitiş düdüğünün ardından bir süre yerde kaldı. Galatasaray sağlık ekibinin müdahala ettiği yıldız santrfor, ayağa kalkarak sevince katıldı.

Okan Buruk, taraftarın isteğini geri çevirmedi

Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından tribünleri terk etmeyen taraftarın isteğini geri çevirmedi.

ultrAslan, maçın bitmesinin ardından soyunma odasına giden Okan Buruk'un sahaya dönmesi için uzun süre tezahürat yaptı. Taraftarın isteği üzerine sahaya dönen tecrübeli teknik adam, kale arkasına giderek "üçlü" çektirdi.

Taraftarlar, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratıyla Okan Buruk'u uğurladı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, daha sonra maçın adamı seçilen Mario Lemina'ya tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu kadar önemli büyük bir takımı bu sene ikinci kez yenmek bizim için çok gurur verici

Basın toplantısına Trabzonspor'un yardımcı antrenörlerinden Orhan Kaynak'ın hayatını kaybettiğini hatırlatarak başlayan Buruk, "Orhan Kaynak, Trabzonspor'un hocalarından ve benim de çok yakın sevdiğim kurs arkadaşım hayatını kaybetti. Hem Trabzon camiasına hem ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Önemli bir geceyi geride bıraktıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz Avrupa'nın önemli takımlarından biri. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Liverpool'a karşı kazanmıştık ama bu maçın daha farklı bir hikayesi vardı. Son 16’dayız, iki maçlık bir periyot olacak. Maça çok iyi başlamasak da attığımız gol oyunu pozitif anlamda bizim lehimize çevirdi. İki takım da çok fazla pozisyona girdi.

Bence iyi bir maç. Türk futbolu ve ülke puanı için değerli bir galibiyet oldu. Bu kadar önemli büyük bir takımı bu sene ikinci kez yenmek bizim için çok gurur verici. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onun yanında bu statta bugün inanılmaz bir atmosfer oluşturan taraftarımıza da teşekkür edeceğim. Keşke deplasman maçında da yanımızda olabilselerdi. O bize ekstra güç katardı ama biz onlar için orada iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, iyi savunma yaptıklarını vurgulayarak, "Genel olarak iyi savunma yaptık. Böyle bir takımla oynuyorsanız iyi savunma yapmak zorundasınız. İyi oyunculara karşı oynuyorsanız, her oyuncu çok iyi savunma yapmak zorunda. Top bizdeyken de ben iyi işler yaptığımızı düşünüyorum.

Gol pozisyonlarına girdik. İkinci golü bulabilirdik. Rakibimiz de golü bulabilirdi. Erken golü bulduktan sonra maçın sonuna kadar da girdiğimiz pozisyonlarla eşit bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İlk galibiyetin de şans olmadığını aslında bugün göstermiş olduk. Şimdi bizim için yeni bir sayfa olacak. Anfield'da oynayacağız. Orası çok önemli bir atmosfer, çok önemli bir stadyum ve iç sahadaki performansları bazen rakibimizin değişse de bu maç için özellikle hazırlanacaklar.

Bir avantajımız; biz üç gün önce Beşiktaş derbisini oynamıştık. 10 kişi kalmıştık. Bugün bunun yorgunluğu vardı. Bu sefer rakibimiz üç gün önce Tottenham'a karşı oynayacak. Maç 90 dakika, bir önceki Juventus maçı 120 dakikalara da gitmişti. Futbol içerisinde ikisi de var. O yüzden belki bu anlamda bir avantajımız olabilir." ifadelerini kullandı.

"Deplasmanda daha değişik bir maç bizi bekliyor"

Okan Buruk, 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacakları rövanş maçının farklı olacağını dile getirdi.

Liverpool'un tehlikeli oyunculara sahip olduğunu belirten Buruk, "Orada daha değişik bir maç bizi bekliyor. Bu maçın ikinci yarısında doğru çıksaydık ikinci golü bulma şansımız da yüksekti . Rakibimiz de en ufak şans verdiğinde çok hızlı bir şekilde kalenize geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinin duran top savunmasına çalışacaklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Liverpool, ofansif duran toplarda çok iyi bir takım. Van Dijk ile birlikte çok etkililer. Defansif duran toplarda da Liverpool'a karşı kafa vuruşları yapan takımlar vardı. Biz bu golü atmaya çalıştık. Bunu da başardık. Dün bununla ilgili çalışmalarımız vardı. İnşallah daha çok tanıyoruz. İkinci maçta yine biraz daha fazla çalışıp rakibimizi daha zor durumlara sokabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

"Her takımı yenebileceğimize, geçebileceğimize inanıyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Liverpool'un favori olsa da turu geçebileceklerine inandıklarını söyledi.

Kendilerinin de iyi bir takım olduğunu anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Son 16'da olan her takım güçlü olduğu için burada. Rakibimiz bu turun favorisi. Ancak biz de özellikle ilk Juventus maçında inandığımızda, taraftarımızla oyunumuz birleştirdiğinde ve bireysel yetenekleri ortaya koyduğunuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Çok iyi bir kadroya sahibiz. En iyisini yaptığınızda onlarla baş etme şansınız oluyor. Bence bugün doğru bir şekilde rakibimizle baş ettik.

Ancak şimdi deplasman maçı. Rakibin seyircisinin önünde oynayacağız. Bazen rakibinizin gol atma isteği, gol atma zorunda olması size şanslar oluşturabilir. Bu şansları bulup orada gol atarak başlarsak rakibin baskısının üstesinden gelebiliriz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Ancak her takımı yenebileceğimize, geçebileceğimize inanıyoruz. Orada da bunu göstermeye çalışacağız ama öz güvenli olmak gerekiyor. Öz güvenli olmazsak, Juventus maçında yaşadıklarımız tekrarlanabilir. Sadece skoru korumaya çalışmak olmuyor. Orada da oynamamız gerekiyor."

Son 16 play-off turunda 5-2 kazandıkları ilk maçın rövanşında Juventus karşısında sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Buruk, "Juventus maçı tecrübe oldu. 1-0'lık skor maçın ortada olduğunu gösteriyor. Bazen, 'Nasıl olsa 3 gol yemeyiz.' diye düşünüyorsunuz ama futbolun içinde her şey var." dedi.

Okan Buruk, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Davinson Sanchez ile ilgili, "Davinson'un sarı kartının yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden gösterdiğini anlayamadık. Herhalde hakem, 'Hiç kimseye sarı kart göstermedim. Bari bir tane göstereyim.' diye düşündü. Deplasmanda kimle oynayacağımız önem kazanıyor. Stoperde eksik olmasaydık Singo'yu birçok pozisyonda kullanabilirdik. Güzel bir gece yaşadık. Bu geceyi en az hasarla atlatmak da güzeldi." diyerek sözlerini tamamladı.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: Bizim için işler 1-0 geriye düşünce daha da kötü oldu

Galatasaray'a eylül ayında 1-0 yenildikleri maça benzer bir karşılaşma olduğunu aktaran Slot, "Maça aslında iyi başladık. Bir önceki maça göre de iyiydik. Bizim için 3-4 önemli an oldu. Bir tane neredeyse boş kale denebilecek pozisyon kaçırdık. Geçen seferki gibi golü bulamadık. Biz fırsat yakaladıktan 5 saniye sonra onlar pozisyon buldu ve tıpkı geçen maçtaki gibi golü attılar. Onlar pozisyon bulduğunda sanki son pozisyonları gibi değerlendirdiler. Bazen pozisyon buluyorsunuz, kaçtığınızda birçok pozisyon bulacak gibi hissediyorsunuz ama olmuyor. Bizim için işler 1-0 geriye düşünce daha da kötü oldu." diye konuştu.

"Evimizde taraftarımızın da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum"

Arne Slot, 18 Mart Çarşamba günü sahalarında yapacakları rövanş maçını kazanacaklarına inandığını belirtti.

Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Slot, "Galatasaray'ın iyi oyuncuları var ve her zaman fırsat bulabilecek bir takım. Juventus'a 5 gol attılar. Bu da onların neler yapabileceğinin en önemli göstergesi. Bizim kaleciyle birebir kaldığımız pozisyonumuz oldu ama golü atamadık. Gol attıkları için Galatasaray'ı takdir ettiğim gibi savunmadaki başarılarından dolayı da onları tebrik etmem lazım.

Kalecileri 1-0 öne geçtikten sonra önemli kurtarışlar yaptı. İkinci kez buradan 1-0 yenik ayrılıyoruz ama güzel taraf bir sonraki maçı evimizde oynamamız. Taraftarımız buradakine benzer bir atmosfer oluşturacaktır. Buradaki 2 maçta bizim için ters giden çok şey oldu. Evimizde normal koşullarda, taraftarımızın da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin İspanyol hakemi Jesus Gil Manzano'nun bazı kararlarını eleştiren tecrübeli teknik adam, "Video Yardımcı Hakem (VAR) kararının doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ancak birçok korner ve frikikte hakem Galatasaray lehine karar verdi. Hakem, anında düdüğünü çalarak Galatasaray'a faul vermeye yatkın davrandı. Galatasaray'ın faul yaptığı pozisyonlarda o kadar düdük çalmaya istekli değildi." yorumunu yaptı.

"Önümüzdeki hafta büyük bir mücadele içinde olacağız"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İngiliz temsilcisinin eski futbolcusu Jamie Carragher'ın eşleşme sonrasında Galatasaray'ı eleyeceklerine dair yaptığı yorumun hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Carragher bir yorumcu. Konumu itibarıyla güçlü fikirleri olması gerekiyor. O yüzden böyle söylemiştir. Ben, 'Şansımız şu kadar, bu kadar.' diyemem. Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu biliyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bu akşamkinden daha iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Burada girdiğimiz kadar pozisyon oluşturursak golü atacağımıza inanıyorum. Galatasaray, iki maçta da bize gol atma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bunun için dikkatli olmalıyız. Önümüzdeki hafta çok büyük bir mücadele içinde olacağız. Anfield'da oynayacağımız için mutluyum."

Sarı-kırmızılıların Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina

Maçın oyuncusu seçilen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lemina, galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ben, Liverpool'u tek başıma yenmedim. Bir takım olarak kazandık. İlk maçı da onlara karşı böyle kazanmıştık. Bu bir takım çalışması. Burada takım çalışmasına dikkati çekmemiz lazım. Ayrıca taraftarlara teşekkür ediyorum. Onların da büyük bir desteği oldu." ifadelerini kullandı.

Gabonlu oyuncu, hayalleri olduğunu aktararak, "Bir rüya yaşıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Pozitif bir ruh halindeyiz. Bu yolda devam etmek önemli. Benim işim Galatasaray. Burada Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayallerim var." diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği her yerde oynayabileceğini kaydeden Lemina, "Hocamız, beni nereye koyarsa orada oynarım. Sonuçta bu bir takım oyunu. Bugün kazandığım 'Maçın adamı' ödülünü aslında hep beraber kazandık. Ne görev verilirse verilsin, en iyi performansımızı sergilemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Lemina, ayrıca bugün gol attığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Bu turun rövanş karşılaşmasının zor geçeceğini aktaran Lemina, "Orası cehennem. Bunu biliyoruz. Burada gerekli çalışmaları yapacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nsosyal hesabındaki paylaşımında , "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasında temsilcimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.