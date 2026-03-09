Trendyol 1. Lig’de heyecan sürerken, 30. hafta maçları hafta içi oynanacak ve heyecan devam edecek.

29. hafta maçları geride kalırken, 30. Haftanın açılış maçında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Adana Demirspor A.Ş.’yi konuk edecek.

Saat 13.30’da başlayacak maç Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, play-off hattından uzaklaşmamak için sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak.

Van Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, hiçbir maçın oynanmadan kazanılmadığını hatırlatarak tüm taraftarları maça davet etti.

Haftanın diğer maçlarının programı ise şu şekilde;

10.03.2026 13:30 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Adana Demirspor A.Ş.

10.03.2026 16:00 Serik Spor Futbol A.Ş. - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

10.03.2026 20:00 Manisa Futbol Kulübü - Sms Grup Sarıyerspor

11.03.2026 13:30 İstanbulspor A.Ş. - Amed Sportif Faaliyetler

11.03.2026 13:30 Atakaş Hatayspor - Özbelsan Sivasspor

11.03.2026 16:00 Eminevim Ümraniyespor - Erzurumspor FK

11.03.2026 20:00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor A.Ş.

12.03.2026 13:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Sipay Bodrum FK

12.03.2026 16:00 Boluspor - Arca Çorum FK

12.03.2026 20:00 Esenler Erokspor - Bandırma Spor