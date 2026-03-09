Ligde 30. hafta karşılaşmaları 10, 11 ve 12 Mart tarihlerinde oynanacak. Zorlu maçların hakemleri de belli oldu.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında küme düşmesi kesinleşen, zorlu süreçlerden geçen ve ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-siyahlı temsilcimizin galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadelenin hakemleri de açıklandı.

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK – Adana Demirspor A.Ş. karşılaşması, 10 Mart Salı günü saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

İmaj Altyapı Van Spor FK – Adana Demirspor A.Ş. maçında üst klasman hakemi Melih Aldemir düdük çalacak. Haydar Avcı ve Oğuzhan Kocaçoban yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ramazan Doğanay olacak.