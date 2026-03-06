Müsabakalarda Nur Nora Solmaz ve Dicle Örek kendi sıkletlerinde birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Ecrin Balka ikinci olurken, Asya Tamara Evrim ise üçüncülük derecesi elde etti. Sporcuların kazandığı derecelerle birlikte Çatak Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesi Güreş Takımı toplam puanlamada rakiplerini geride bırakarak takım halinde Van il şampiyonu olmayı başardı.

Başarılarıyla dikkat çeken öğrencilerin ilerleyen süreçte yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaları halinde Van ilini temsil edecekleri belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, öğrencilerin elde ettiği başarının hem ilçe hem de okul için gurur verici olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti.