Trendyol 1. Lig’de Cuma günü (yarın) oynanacak olan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş – İmaj Altyapı Van Spor FK maçını yönetecek hakemler açıklandı.

Kendi tesislerinde maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı Van ekibi, sabah saatlerinde İstanbul’a hareket etti. Van ekibi, rakibi ile arasındaki puan farkını azaltmayı ve play-off hattı için kazanmayı amaçlarken, rakip Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş ise sahasında galibiyet yollarını arayarak üst sıraları hedefliyor.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş – İmaj Altyapı Van Spor FK arasındaki maç, yarın (6 Mart Cuma) Pendik Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Müsabakada üst klasman hakemi Süleyman Bahadır düdük çalacak. Karşılaşmada Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Güner Mumcu Taştan yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Demir olacak.