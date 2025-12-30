Van’da iki gündür aralıksız etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kent merkezinde hayatı felç ederken tepkilerin odağına İpekyolu ve Edremit belediyeleri yerleşti. Sokaklar, ara yollar ve mahalle içleri karla kaplanırken, vatandaşlar “çalışma var” paylaşımlarının sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini söylüyor.

“Video var, temizlik yok”

Belediyelerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı “çalışıyoruz” temalı kısa videolar, Vanlıları ikna etmedi. Yorum yapan çok sayıda vatandaş, görüntülerin göstermelik olduğunu, kameranın olduğu noktalarda kısa süreli çekim yapıldığını, birkaç sokak öteye geçildiğinde ise hiçbir müdahale olmadığını dile getirdi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana arterlere bağlanan mahalle yollarında buzlanma ve kar birikintileri sürücüler ile yayalar için ciddi risk oluşturdu.

Edremit’te yardım çağrıları yorumlara taştı

Edremit ilçesinde yaşayan vatandaşlar, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarının altına mahalle ve sokak adreslerini tek tek yazarak yardım istedi. “Ara sokaklar unutuldu”, “Bu adresi de temizleyin” şeklindeki çağrılar, karla mücadelenin yetersiz kaldığı yönündeki ortak şikâyeti ortaya koydu. Paylaşımların altındaki çok sayıda yorum, ilçede kar temizliğinin sistemli ve yaygın yapılmadığı eleştirisini güçlendirdi.

İpekyolu Belediyesi olumsuz yorumları sildi

İpekyolu Belediyesi cephesinde ise tepkiler daha da sert. Vatandaşlar, karla mücadeleye dair eleştirel bazı yorumların silindiğini, olumsuz tablonun gizlenmeye çalışıldığını öne sürdü. Bu durum, “sahada çözüm yerine ekranda algı yönetimi” eleştirilerini beraberinde getirdi. Yorumların kaybolduğunu fark eden kullanıcılar, ekran görüntüleri paylaşarak tepkilerini sürdürdü.