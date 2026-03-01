Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı sonu Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu yayımladı. Raporda Türkiye geneline ilişkin verilerin yanı sıra Van’ın doğal gaz abone sayılarındaki güncel duruma da yer verildi.

Verilere göre Türkiye genelinde toplam CNG kullanımı 12,858 Sm³, boru gazı kullanımı 6.328,296 Sm³, LNG kullanımı 41,322 Sm³ olarak açıklandı. .

Türkiye genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 21 milyon 950 bin 2, serbest tüketici sayısı ise 848 bin 723 olarak sisteme yansıdı.

Van’a ait verilerde ise toplam CNG kullanımı 0,231 Sm³, boru gazı kullanımı 41,378 Sm³, LNG kullanımı 0,079 Sm³ olarak kaydedildi.

Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım AŞ’ye bağlı toplam abone sayısı 171 bin 27 olarak kayıtlara geçerken, aynı dönemde Van’daki doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 8 bin 756 olarak raporlandı.