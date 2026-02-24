Van Milletvekili Burhan Kayatürk; trafik sorunu, havalimanı, stadyum projesi, belediyelerdeki işe alımlar ve bölgesel gelişmeler gibi birçok konu hakkında açıklama yaptı.

Van’ın trafik sorununa değinen Kayatürk, 28-30 kilometrelik bir raylı sistem projesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

“TRAFİK SORUNU DAHA HIZLI ÇÖZÜLEBİLİRDİ”

Van’ın en önemli sorunlarından birinin trafik olduğunu belirten Milletvekili Kayatürk, “Şehrin en önemli sorunlarından bir tanesi trafik sorunu. Trafik sorunu daha hızlı çözülebilir miydi? Evet, çözülebilirdi. Ancak üst üste yatırımlar gelince ve şehir belli bir bölgede toplanınca bu sorun büyüdü. Şehrin genişlemesi lazım. Özellikle Erek Dağı etekleri, Edremit ve Kalecik bölgelerine doğru kentin açılması gerekiyor. Van’da 700-750 bin insanın merkezde yaşadığını kabul edersek, bu insanların daha geniş alanlara yayılması gerekiyor. Çok merkezli bir şehir yapısına geçmeden trafiği kalıcı olarak rahatlatmak mümkün değil.” dedi.

“ÇEVRE YOLU, ALTERNATİF YOLLAR VE RAYLI SİSTEM”

Trafiğin rahatlatılması için alternatif yol çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kayatürk, çevre yolunun önümüzdeki yıl tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kayatürk, “Bir taraftan çevre yolu, bir taraftan sahil yolu, diğer taraftan bölge hastanesine, sanayiye ve OSB’ye giden alternatif yolları oluşturmak zorundayız. Şu anda dört-beş noktada çalışmalar yapılıyor. Ayrıca 28-30 kilometrelik bir raylı sistem projesi üzerinde çalışılıyor. Edremit’ten başlayıp OSB ve üniversiteye kadar uzanacak hattın ilk 8 kilometresinde Ulaştırma Bakanlığı ile büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Cumhurbaşkanımızın onayı alınırsa raylı sistem trafiği ciddi şekilde rahatlatacaktır.” ifadelerini kullandı.

“HAVALİMANI ŞEHİR MERKEZİNDEN ÇIKARILMALI”

Van Ferit Melen Havalimanı’nın mevcut konumuna da değinen Milletvekili Burhan Kayatürk, “Havalimanının uzun vadede şehir merkezinden çıkarılması gerekiyor. Şu anda uçakların inişinde bazı engeller var. Uçaklar inebiliyor ancak yoğun sisli, karlı ve yağmurlu dönemlerde sıkıntılar yaşanıyor. Yaklaşık 3 bin dönüme yakın muazzam bir havaalanı arazimiz var. Burası doğru şekilde değerlendirilirse iki havaalanı yapacak kadar bir finansman ortaya çıkabilir. Havaalanının buradan çıkarılması uzun vadeli bir projedir ancak şehri ciddi anlamda rahatlatır.” dedi.

“YAŞAYAN STADYUM” PROJESİ

Stadyum projesine ilişkin de konuşan Kayatürk, Cumhurbaşkanı’nın projeyle ilgili karar verdiğini ve çalışmaların bu yıl başlatılmasının planlandığını dile getirerek, “Yaşayan stadyum konseptiyle, etrafında iş merkezleri ve ticari alanların bulunduğu prestijli bir proje düşünüyoruz. Türkiye’de bu alanda tecrübeli firmalarla görüştük. Ancak ticari alanlara yönelik talepler nedeniyle görüşmeler sürüyor. Gerekirse Vanlı müteahhitlerimiz ihaleye girerek projeyi hayata geçirecek” ifadelerini kullandı.

“İŞE ALIMLARDA KİMSE MAĞDUR EDİLMEMELİ ANCAK ADİL BİR SİSTEM KURULMALI”

Milletvekili Kayatürk, belediyelerdeki işe alım ve işten çıkarma konularının da ciddi bir sorun olduğunu kaydederek, “Devlet alımları KPSS ile yapılıyor. Belediyelerde farklı bir sistem uygulanıyor. Bu durum adaletsizlik algısı oluşturuyor. Kimse mağdur edilmemeli ancak adil bir sistem kurulmalı.” ifadelerini kullandı.

“SU VE ARITMA PROBLEMLERİNİN YAŞANMAMASI İÇİN TAKİPÇİ OLACAĞIZ”

Van Milletvekili Kayatürk, “VASKİ ile ilgili olarak, geçen yıllarda yaşanan su ve arıtma problemlerinin bu sene yaşanmaması için takipçi olacağız. Kar yağışı bu sene daha iyi oldu. Arıtma çalışmalarının tamamlanması, kokunun giderilmesi ve yazın susuzluk yaşanmaması için gerekli uyarıları yaptık. Bu süreci yakından izlemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN VE ORTADOĞU’NUN KAZANMASI İÇİN SAĞDUYULU BİR DİL VE ORTAK AKIL ŞARTTIR”

İran ve Suriye’deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, dış müdahalelerin çözüm getirmediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı; “Bölgede yaşayan halkların kendi aralarında konuşarak sorunlarını çözmesi gerekir. Türkiye olarak barış ve istikrar için çaba gösteriyoruz. Kürt meselesinde de geçmişte önemli adımlar atıldı. Komisyon sürecinde üzerimize düşeni yaptık. Suriye’de yaşanan gelişmeler konusunda da gerçekçi olmak gerekiyor. Türkiye hiçbir şekilde katliam ya da soykırıma göz yummaz. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için nefret dilinden uzak durmak gerekir. Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun kazanması için sağduyulu bir dil ve ortak akıl şarttır.”