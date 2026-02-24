Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, evlilik verilerindeki tabloyu ortaya koydu. Verilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı 552 bin 237 olurken, Van’da ise 7 bin 212 çift dünya evine girdi.

Türkiye genelinde bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti. Van’da ise kaba evlenme hızı binde 6,47 oldu.

Öte yandan, Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken, bu sayı 2025 yılında 193 bin 793’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise 2025 yılında binde 2,26 olarak kaydedildi.

VAN’DA BOŞANMALAR AZALDI

Van’da boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 902 iken, 2025 yılında 800’e geriledi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise 2025 yılında binde 0,72 olarak gerçekleşti.

Van’da son beş yıla ilişkin evlilik verileri dalgalı bir seyir izledi. Kentte 2021 yılında 7 bin 967, 2022’de 7 bin 921, 2023’te 6 bin 564, 2024’te 7 bin 445 ve 2025 yılında 7 bin 212 evlilik kayıtlara geçti. Buna göre 2025, son beş yıl içinde en az evliliğin gerçekleştiği ikinci yıl oldu.

Van’da evlilik sayısı 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 3 oranında azaldı.