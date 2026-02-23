Van’da bahar havası esintileri görülürken Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yeniden kar yağışı tahmini paylaştı.
Paylaşılan verilerine göre Van’da yarın kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü yeniden kar yağışı görülecek. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu:
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Tuşba:
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Edremit:
24 Şubat Salı: Kar yağışlı
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Kar yağışlı
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Bahçesaray:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Başkale:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Çaldıran:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Çatak:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Erciş:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Gevaş:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Gürpınar:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Muradiye:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Özalp:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı
Saray:
24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu
27 Şubat Cuma: Kar yağışlı
28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı