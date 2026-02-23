Van’da bahar havası esintileri görülürken Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yeniden kar yağışı tahmini paylaştı.

Paylaşılan verilerine göre Van’da yarın kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü yeniden kar yağışı görülecek. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu:

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Tuşba:

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Edremit:

24 Şubat Salı: Kar yağışlı

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Kar yağışlı

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Bahçesaray:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Başkale:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Çaldıran:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Çatak:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Erciş:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Gevaş:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Gürpınar:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Muradiye:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Özalp:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı

Saray:

24 Şubat Salı: Karla karışık yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu

26 Şubat Perşembe: Karla karışık yağmurlu

27 Şubat Cuma: Kar yağışlı

28 Şubat Cumartesi: Kar yağışlı