Van’ın Saray ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Ökkeş Safa Türkoğlu, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevine atanırken; Saray Kaymakamlığı görevine ise Bartın Vali Yardımcısı Hasan Ali Kurt getirildi.
Yayımlanan karar doğrultusunda ayrıca Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin de Kayseri’nin Yahyalı ilçesine görevlendirildi.
Yeni atamalarla birlikte Saray ilçesinde idari görev değişimi resmiyet kazanırken, görev yeri değişen mülki idare amirlerinin önümüzdeki günlerde yeni görev yerlerinde mesaiye başlaması bekleniyor.
Kaynak: Ramazan Çetin