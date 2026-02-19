Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş gösterirken, Van’da ise konut satışlarında artış yaşandı. Açıklanan rakamlar, Van’ın ülke genelindeki eğilimin aksine bir seyir izlediğini gösterdi.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 20 bin 263, diğer konut satışları 91 bin 217 olarak gerçekleşti

Van’da toplam konut satışları, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 721’den 831’e yükseldi.

Van’da ilk el konut satışları, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 244’ten 254’e çıktı. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 11,9 azalarak 477’den 420’ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 69,4 olarak gerçekleşti.

Van’da ipotekli konut satışları, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,9 artarak 84’ten 157’ye yükseldi. Diğer konut satışları ise aynı dönemde yüzde 5,8 artışla 637’den 674’e çıktı. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 18,9, diğer satışların payı ise yüzde 81,1 oldu.