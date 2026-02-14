Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde (VEDAŞ) genel müdürlük görevinde değişikliğe gidildi. Ahmet Sait Akboğa’nın yerine VEDAŞ Genel Müdürlüğü görevine daha önce Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Salim Mantarcı getirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde enerji dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Salim Mantarcı, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Mantarcı, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. İşletme alanında yüksek lisans yapan Mantarcı, çalışma hayatına 1997 yılında Aktaş Elektrik’te başladı. Aktaş Elektrik’in özelleştirme sürecinin sona ermesinin ardından Ayedaş’ta işletme, müşteri hizmetleri, yatırım, kaçak, tahakkuk ve tahsilat birimlerinde görev aldı.

Daha sonra Ayedaş ve Enerjisa’da İşletme Müdürü olarak görev yapan Mantarcı, Enerjisa grup şirketlerinden Akdeniz EDAŞ’ta Sistem İşletme Direktörü oldu. Bu görev kapsamında arıza-onarım, bakım, Ar-Ge, SCADA, OMS ve çağrı merkezi birimlerinin yönetimini üstlendi. Ayrıca Tuzla Belediyesi’nde, belediye ile TEDAŞ, Ayedaş ve TEİAŞ arasındaki koordinasyonun sağlanması görevlerini yürüttü.

Aras Elektrik bünyesine katılmadan önce ise Enerjisa grup şirketlerinden Toroslar EDAŞ’ta Afet Koordinasyon Müdürü ve Teknik Sistemler Müdürü olarak görev yapan Mantarcı, evli ve bir çocuk babasıdır.