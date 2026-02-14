Kent genelinde hizmet veren çiçekçiler ve hediyelik eşya mağazaları, Sevgililer Günü’ne özel hazırladıkları konseptlerle müşterilerini ağırlıyor.

Sevdiklerine özel hediye almak isteyen vatandaşlar çiçekçilere giderek ya da telefon ile arayarak siparişlerini veriyor.

“SİPARİŞLER GÜNLER ÖNCESİNDEN BAŞLIYOR”

Çiçekçi esnafı Beytullah Çelebi, 14 Şubat yoğunluğunun günler öncesinden başladığını ifade ederek, “Yoğunluğumuz devam ediyor. En çok gül ve papatya aranjmanları tercih ediliyor. Bunun yanında özel tasarımlı hediyeliklere de talep fazla. Özellikle şehir dışında olan kişiler, sevdiklerine sürpriz yapmak için telefonla sipariş vererek adrese teslim edilmesini istiyor.” dedi.

“EN ÇOK CANLI GÜLLER TERCİH EDİLİYOR”

Sevgililer Günü’nde en fazla kırmızı güllerin ilgi gördüğünü belirten Çelebi, “Bununla birlikte papatya, lilyum, saksı çiçekleri ve orkidelere de yoğun talep var. Müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar hazırlıyoruz. Fiyatlar ise talebe ve tasarıma göre değişkenlik gösteriyor.” diye konuştu.

Canlı güllerin tanesinin 100 TL’den başladığını aktaran Çelebi, buket fiyatlarının 500 TL’den başlayarak 3 bin TL’ye kadar çıkabildiğini söyledi. Papatya demetlerinin 3 bin TL, orkidenin 1200 TL’den satışa sunulduğunu belirten Çelebi, özel tasarım ürünlerin fiyatının ise 10 bin ile 15 bin TL arasında değişebildiğini kaydetti.