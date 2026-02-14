Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Dr. Orkun Dinç, çocukluk çağı kanserlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çocukluk çağında görülen kanser türlerinin yetişkinlere oranla daha nadir olduğunu belirten Dinç, erken teşhis sayesinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilebildiğini ifade etti.

Konuya ilişkin konuşan Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Dr. Orkun Dinç, ailelerin özellikle uzun süren ve nedeni açıklanamayan belirtiler konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Dr. Dinç, "Çocukluk çağı kanserleri, yetişkinlere kıyasla daha nadir görülmekle birlikte erken tanı konulduğunda başarılı tedavi sonuçları elde edilebilmektedir. Burada dikkat çekmek istediğim en önemli nokta erken tanıdır.

Aileler, uzayan ya da nedeni bilinmeyen yakınmalar konusunda dikkatli olmalıdır. Özellikle solukluk, halsizlik, nedeni açıklanamayan karın ağrısı, karında ele gelen kitle, boyun ve koltuk altındaki lenf bezlerinde şişlik, vücutta travma olmaksızın morarma ya da kolay kanama gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Bu tür belirtilerin bir hekim tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

İlk başvurunun çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerine yapılması gerektiğini dile getiren Dinç, "Çocukluk çağında en sık görülen kanser türleri arasında lösemi, merkezi sinir sistemi tümörleri ve lenfomalar yer almaktadır" diye konuştu.