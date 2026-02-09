Van’da etkisini artıran yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 4’e yükseldi. Muradiye, Özalp, Çaldıran ve Saray ilçelerinde 10 Şubat 2026 Salı günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Muradiye

Muradiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ilçede resmi/özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca engelli, kronik hasta, hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Özalp

Özalp Kaymakamlığı da ilçede devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kararın, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri gibi kurumları da kapsadığı aktarıldı.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Çaldıran

Çaldıran ilçesinde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçedeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Saray

Saray Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçede resmi/özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca kararın RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil olmak üzere tüm kurumları kapsadığı ifade edildi.

Kaymakamlık açıklamasında, engelli ve hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.