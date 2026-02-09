Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’nin nüfusu 2025 yılı sonu itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 olarak açıklandı. Bu nüfusun 43 milyon 59 bin 434’ünü erkekler, 43 milyon 32 bin 734’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Aynı dönemde Van’ın nüfusu, 2025 yılsonu itibarıyla 1 milyon 112 bin 13 olarak açıklandı. Bu nüfusun 566 bin 544’ünü erkekler, 545 bin 469’unu ise kadınlar oluşturdu.

Van’da yoğun kentte yaşayan erkek nüfusu 271 bin 618, kadın nüfusu ise 271 bin 13 olarak kayıtlara geçti. Orta yoğun kent bölgelerinde yaşayan erkek nüfusu 125 bin 724, kadın nüfusu ise 124 bin 895 olarak açıklandı.

Kırsal bölgede yaşayan erkek nüfusu 169 bin 202 olurken, kadın nüfusu 149 bin 561 olarak kayıtlarda yer aldı.