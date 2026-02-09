Vanlılar güne kar yağışıyla uyandı. Aralıklarla etkili olan kar yağışının bugün birçok ilçede kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiğini bildirdi. Yağışların öğle saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; “Öğle saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ve kuzey (Erciş, Çaldıran ve Muradiye) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de dikkat çekilerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı