Van’da kar yağışı etkisini sürdürürken, geçtiğimiz yıllara oranla daha yoğun kar yağışları yaşanıyor. Hafta sonu etkili olan yağışlar, birçok mahalle ve mezra yolunun kapanmasına yol açtı.

Yağış neredeyse tüm ilçelerde etkili olurken, bu hafta kar yağışından en çok etkilenen ilçe Çaldıran oldu.

86 MAHALLE 55 MEZRA YOLU KAPALI

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 7 mahalle 19 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle 1 mezra yolu, Çaldıran ilçesinde 22 mahalle 14 mezra yolu, Çatak ilçesinde 10 mahalle 6 mezra yolu, Erciş ilçesinde 18 mahalle 4 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 2 mahalle 4 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 15 mahalle 2 mezra yolu, Özalp ilçesinde 10 mahalle 5 mezra yolu ve Saray ilçesinde 1 mahalle yolu olmak üzere toplamda 86 mahalle ve 55 mezra yolu, yani 141 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Yetkililer, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.