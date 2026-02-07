1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yurdun büyük bir bölümü etkisi altında alan kar yağışı Van'da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ocak ayından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 17 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ile birlikte kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması devam ediyor. Kar kalınlığı Van merkezde 2, kırsal mahallelerde 15 ila 50, yüksek kesimlerde Çaldıran ilçesinde 72, Gevaş Abalı Kayak Merkezi'nde 37, Gevaş Aydınocağı Mahallesi'nde 50, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 11 ve Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise yaklaşık 2 metre 17 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kar kalınlıkları şu şekilde kaydedildi:

Karabet Geçidi 2 metre 17, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 2 metre 5, Tunceli Ovacık Kayak Merkezi 2 metre, Erzincan Ergan Kayak Merkezi 1 metre 95, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 190 ve Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi 189 santimetre.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede önümüzdeki günlerde soğuk havayla birlikte kar yağışının aralıklarla süreceğini, buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Van-Bahçesaray kara yolu 43 gündür kapalı

27 Aralık 2025 tarihinden bu yana kapa olan Van-Bahçesaray yolunun ne zaman açılacağına çığ komisyonu karar verecek. Bahçesaraylılar ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolundan sağlıyor.