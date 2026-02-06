Karla kaplı alanlarda kamuflaj özelliği sayesinde fark edilmesi oldukça zor olan beyaz gelincik, fotoğrafçı Nusret Atlas tarafından objektife yansıdı. Tatvan’ın Van Gölü sahilinde çekilen fotoğraf karelerinde, beyaz gelinciğin hızlı ve seri hareketleri dikkat çekti. Doğal yaşamın önemli türlerinden biri olan gelinciğin sahil kesiminde görülmesi, hem doğa fotoğrafçıları hem de bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Fotoğrafçı Nusret Atlas, nadir rastlanan bu anı görüntülemenin kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek, "Uzun süredir doğada fotoğraf çekiyorum ancak beyaz gelinciği bu kadar net bir şekilde görüntülemek gerçekten çok özel bir an oldu" dedi.

Uzmanlar, beyaz gelinciğin özellikle kış aylarında beyaz postu sayesinde kar üzerinde kamufle olduğunu ve bu nedenle doğada fark edilmesinin oldukça zor olduğunu ifade ediyor. Görüntülenen beyaz gelincik, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.