Kentte geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Çatak ilçesinde besiciler çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Tek geçim kaynakları hayvanları için dondurucu soğukların etkili olduğu kırsalda tüm zorluklara göğüs geriyor. Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Teknecik Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, sırtlarında ve kızakla taşıdıkları otları, karın üzerine sererek günde 2 kez hayvanlarını besliyor, akşam saatlerinde ise yeniden ağıla götürüyor.