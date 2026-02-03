Hakkari’de karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürürken, kent genelinde sisli hava yer yer görüş mesafesinin düşmesine neden oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis ve yağış, sürücüler için ulaşımı zorlaştırıyor.

Yetkililer, başta Van-Hakkari, Çukurca ve Hakkari-Şırnak kara yolları olmak üzere riskli güzergâhlarda seyahat edecek vatandaşları çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dağlık ve eğimli bölgelerde çığ riskinin yükseldiği belirtildi.

Karayolları ve Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuzluklara karşı teyakkuz hâlinde çalışmalarını sürdürürken, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları, hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede önümüzdeki günlerde de karla karışık yağmur ve sisin devam edebileceğini bildirdi.